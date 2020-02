L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Licata e Palermo. In contemporanea, il Savoia affronterà l’FC Messina in trasferta, un impegno sicuramente più difficile di quello che attende i rosanero. Almeno per quello che dice la classifica e per quello che abbiamo visto sul campo. Non sarà facile vincere neppure per il Palermo, ma sulla carta per i rosa può essere una giornata favorevole. A dieci giornate dal termine anche un solo punto di vantaggio in più può essere decisivo e c’è da difendere l’imbattibilità in campo esterno. Dunque, possiamo definire questo snodo di Licata quasi cruciale nella lotta per la promozione.