L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Licata e Palermo. Nonostante l’ottimo rapporto tra i club e le rispettive tifoserie, la squadra di Campanella non regalerà nulla. Inutile illudersi, è sempre stato cosi quest’anno e sa di miracoloso il fatto che il Palermo in trasferta non abbia mai perso a fronte di prestazioni spesso modeste. E le scelte di Pergolizzi di puntare sulla gioventù e sulla freschezza atletica piuttosto che sull’esperienza pagheranno? Interrogativi decisivi, da cui passa un bel pezzo di promozione.