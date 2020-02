L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida col Licata. I rosa dovrebbero schierarsi col 4-3-3, con Crivello esterno a sinistra in difesa, Mauri in regia, Silipo al posto di Felici, Lucca in avanti preferito a Sforzini e Ricciardo. L’esclusione di Accardi in favore di Peretti diventerebbe esclusivamente tecnica, in virtù dei cinque under in campo. Se non dovessero giocare Sforzini o Ricciardo, il sostituto sarebbe Lucca, dunque per Ficarrotta potrebbe profilarsi una nuova bocciatura (in carriera ha fatto anche la punta centrale). Insomma, è evidente che oggi Pergolizzi lascerà qualcuno a bocca asciutta, anzi amara. Quanto sia giusto lo deciderà il campo, però l’allenatore ha il diritto-dovere di scegliere il meglio in base alle indicazioni della settimana. E per ogni rosa, soprattutto se si tratta di calciatori palermitani, è il momento di accettare le scelte del tecnico in modo positivo. Come abbiamo detto mille e una volta la posta in palio è troppo alta per creare problemi.