L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul maltempo che ha messo in crisi Palermo e provincia. Problemi nella notte e più in generale nell’arco di tutta la giornata di ieri, all’altezza del cimitero dei Rotoli per un albero caduto e sempre nel capoluogo come sempre è rimasta allagata via Ugo La Malfa, così come via Villagrazia, e alcune strade della zona di Brancaccio e Mondello ma, complice le misure restrittive per l’emergenza Coronavirus, nessun automobilista ha subito danni. Disagi, invece, sulla strada che collega Monreale con San Martino delle Scale. Un grosso albero è finito sull’asfalto occupando tutto il manto stradale. La strada è stata bloccata e sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale di Monreale e i vigili del fuoco. Il tratto di strada sotto il Castellaccio fino al pomeriggio era chiuso per la rimozione dell’albero caduto. Sempre sulla stessa strada, ma di mattina, si era verificata una caduta di massi che, però, erano stati tolti dagli stessi agenti intervenuti sul posto. Continua a fioccare la neve sulle Madonie, forse come mai era accaduto quest’inverno. Da Piano Battaglia fino a Petralia, passando per i centri più alti, molte le nevicate, con disagi anche sulle strade. La pioggia incessante di questi giorni ha creato difficoltà non solo in alcune strade del capoluogo ma anche in provincia, soprattutto a Monreale e a Pioppo. Continuando in città, allagamenti da Mondello alla circonvallazione alla via Imera, aree che da anni subiscono danni e disagi a causa delle piogge. Ieri sulla via Principe di Scalea, una delle arterie principali della borgata marinara del capoluogo siciliano, la strada era completamente allagata, con almeno trenta centimetri d’acqua.