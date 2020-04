L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” ricorda Piero Gratton, progettista di stemmi zoomorfi, morto venerdì sera all’età di 81 anni. Fu colui che disegnò alla fine degli anni ’70 il nuovo logo rosanero, l’aquilotto inscritto in un rombo verde, con il collare rosa e lo sguardo rivolto verso sinistra. Realizzò stemmi anche per Ascoli, Cesena, Pescara, Udinese e Bari (il galletto obliquo). Nel ’76 progettò anche la prima sigla di Dribbling, nell’80 il logo degli Europei, nel ’90 i pacchetti in edizione limitata delle sigarette Ms Mundial.