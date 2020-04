L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sugli aiuti ai poveri. A Palermo, Orlando prevede di iniziare a pagare fra mercoledì e giovedì «Abbiamo già ricevuto circa 12 mila richieste. Abbiamo chiesto a 5 mila persone di integrare la domanda. Tutti gli altri dovranno inviarci un’autocertificazione. Non appena la riceveremo caricheremo sulle app dei loro telefonini i soldi». A quel punto i cittadini potranno recarsi in uno dei negozi o supermercati convenzionati o presso le associazioni di volontariato. L’elenco completo si trova sui siti di ogni Comune. Per i primi 45 milioni non ci saranno vincoli, a differenza dei 100 milioni stanziati da Musumeci. Ieri l’assessore alla Famiglia, Antonio Scavone, ha annunciato che «entro martedì verranno erogati i primi 30 milioni ai sindaci. In più nelle casse dei comuni siciliani ci sono altri 20 milioni del fondo nazionale delle politiche sociali 2013-2015 non utilizzati e che invece potrebbero servire per potenziare la rete di solidarietà».