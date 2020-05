L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui controlli a Mondello. Preoccupano i piccoli assembramenti. Dalla questura spiegano che i controlli vengono compiuti regolarmente e che sono state fatte davvero poche multe, perché la maggior parte delle persone presenti in spiaggia stava praticando attività fisica o motoria. Per il momento è possibile spostarsi e raggiungere il mare, ma solo ed esclusivamente per praticare sport (nuotare, camminare, correre, fare esercizi in spiaggia per esempio) purché venga sempre mantenuto il distanziamento fisico. In spiaggia si può fare quasi tutto, tranne ciò che la maggior parte delle persone vorrebbe, ovvero rilassarsi e prendere semplicemente il sole.