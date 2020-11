L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida fra Palermo e Monopoli.

I pugliesi sono imbattuti in trasferta. Modulo molto difficile da sfondare centralmente. I problemi dei rosa restano, principalmente in attacco. Segnare otto gol in dieci partite non è segnale di gran salute. Se il Palermo vuole avere un ruolo da protagonista in campionato deve riuscire ad essere più concreto e incisivo negli ultimi metri.





Se Saraniti non si tocca, i favoriti per supportarlo sono Floriano, Rauti e Valente.