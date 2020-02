L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Martinelli e Felici. Il centrocampista esulta: «È una vittoria che ci dà morale e fiducia. Abbiamo giocato su un campo difficile, la gara si era messa male, ma siamo stati bravi a riprenderci, complimenti a tutti e pensiamo alla prossima partita. Dobbiamo crescere per evitare questi cali di attenzione e continuare a lavorare. La vittoria l’abbiamo costruita soprattutto nella ripresa. Bisogna evitare di subire reti per disattenzione, evitando di dare vantaggi agli avversari sarà molto importante. Abbiamo sempre creduto nella vittoria, anche dopo l’espulsione. Quando si è in campo, lo senti che puoi farcela e che puoi anche superare la difficoltà dell’inferiorità numerica. A quel punto ci siamo guardati negli occhi e ci siamo compattati per centrare il risultato. Non so se questa sia una vittoria che vale un campionato, so di certo che a noi questi tre punti danno molta fiducia, ci rendono consapevoli della nostra forza e ci spronano al meglio per continuare su questa strada. Dobbiamo rimanere attenti e concentrati, sapendo che ogni domenica sarà dura su ogni campo». Felici ha permesso al Palermo di procurarsi il calcio di rigore: «Questa vittoria potrebbe avere dato una svolta a questo campionato. Il pareggio del Savoia ci consente di prendere un vantaggio importante in classifica. Abbiamo sbagliato l’approccio alla gara, ma ci siamo ripresi alla grande realizzando quattro reti contro una Cittanovese che è una buona squadra e che ha giocato un ottimo calcio. Non nascondo che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo, poi però siamo riusciti a far nostro l’incontro».