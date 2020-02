L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla doppietta di Floriano, che permette al Palermo di volare in classifica e di riprendersi lo scettro di miglior attacco del girone, con 41 reti realizzare in tutto il campionato. Ci ha pensato quel Floriano che non brillava in trasferta e che fino a ieri aveva segnato solo su rigore. La doppietta ha messo in mostra, nuovamente, la generosità di Ficarrotta, che ha preferito servirgli un assist prezioso piuttosto che tentare la conclusione dalla lunga distanza. Floriano così diventa il terzo “doppiettista” della squadra rosanero. Ricciardo, di doppiette ne ha realizzate tre: nel 3-2 al San Tommaso, nel 4-1 alla Cittanovese e nel 6-0 al Corigliano, tutte in casa. Nel girone di ritorno, invece, è toccato a Sforzini inserirsi in elenco, con le due reti messe a segno nel derby contro l’Fc Messina. Quella di Floriano, infine, è l’unica doppietta realizzata dal Palermo in trasferta. La quinta stagionale, come solo il Giugliano nel Girone I è stato in grado di fare (due De Vena, una a testa per Orefice,Esposito e Caso Naturale). Anche quando si tratta di marcature multiple, in vetta ci sono i rosa.