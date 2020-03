L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Marsala, che prova a raggiungere l’obiettivo salvezza, puntando sul ritrovato bomber Balistreri. Il presidente Cottone non nasconde la sua preoccupazione per l’allarme Coronavirus: «Abbiamo raccomandato ai ragazzi di rimanere in città e non fare spostamenti significativi evitando nel tempo libero posti affollati e tutti i fattori di rischio. Non sappiamo quando si potrà tornare in campo e mi chiedo cosa succederebbe, in un campionato, se solo un tesserato di qualsiasi società dovesse risultare positivo. Tutta la rosa andrebbe in quarantena, così come le squadre ultimamente incontrate da quel calciatore. Occorre la massima prudenza e avere pazienza».