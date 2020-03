L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Salvatore Maltese, difensore del Licata: «Ci siamo allenati regolarmente – commenta Salvatore Maltese, difensore e capitano del Licata – ed adesso siamo rientrati a casa per un paio di giorni di riposo. Una domenica anomala, senza calcio giocato, ma bisogna attenersi alle regole in questo momento non facile per l’intera nazione. Cosa succederà adesso? Non lo sappiamo. Domani ci presenteremo al Liotta per la ripresa degli allenamenti e poi attendiamo le decisioni da parte della Federazione». Anche il torneo di Viareggio è stato sospeso e quindi la gara con il Giugliano, in programma per ieri, si potrebbe disputare domenica prossima. «Questa – continua il capitano licatese – potrebbe essere una soluzione, ma al momento non sappiamo nulla. Una cosa è certa, le gare che non si disputano dovrebbero essere recuperate non appena possibile senza prolungare il campionato, ipotesi quest’ultima che comporterebbe un aggravio di spese per le società».