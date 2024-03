L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” ha stilato le pagelle del match perso ieri dal Palermo a Brescia.

Pigliacelli 5,5 – Subisce quattro gol (per la prima volta in questa stagione) ma in nessuna delle reti ha precise responsabilità. Semmai non fa miracoli, ma questo è un discorso diverso. Non è facile di questi tempi difendere la porta rosanero.

Graves 5 – Un rientro molto impegnativo. Gioca a destra dove il Brescia attacca con Bianchi che si allarga molto e con Jellow che crossa a ripetizione. Sempre in affanno, consegna a Di Francesco la palla dell’1 -2.

Nedelcearu 5,5 – Gli attaccanti di casa sembrano fenomeni. È anche sfortunato, entra in gioco nel gol di Bisoli che devia su Di Francesco, poi ci… riprova nella ripresa impegnando Pigliacelli nellaparata più difficile del pomeriggio.

Marconi 4,5 – Chissà da quanto tempo aspettava questa occasione. Dopo la partita di Como non aveva più giocato. Invece si fa espellere per un fallo su Borrelli, che con più attenzione avrebbe po tuto evitare.

Lund 4,5 – Il fallo di Marconi nasce da una sua incertezza. Che conferma quanto s’era visto nel corso della gara contro la Ternana. È stanco, soffre sulle puntate di Dickmann.

Gomes 6,5 – Il migliore tra i rosanero. Gioca in mezzo al campo con avversari superiori per numero. Nonostante l’espulsione e la sostituzione di Henderson, lotta come un leoncino su ogni palla e non ne perde neppure una sulla pressione bresciana. Ma non basta la sua prestazione per tenere in gioco il Palermo.

Coulibaly 5 – Schierato da mediano, vaga in mezzo al campo e quando va fuori Marconi sparisce del tutto. Nella ripresa va fuori.

Di Mariano 5,5 – Ha il grande merito di guadagnarsi il rigore che consente subito al Palermo di pareggiare. Lotta, non si arrende mai, in fondo fa la sua parte e prova un paio di battute dalla distanza.

Poi molla e Jallow dilaga.

Henderson sv – Collocato a centrocampo, leggermente più avanzato, dovrebbe fare quello che fa Ranocchia. Non ha il tempo di scoprire quanto può dare perché Corini lo cambia dopo l’espulsione di Marconi.

Di Francesco 6,5 – Segna un gol che poteva essere prezioso, perché avrebbe potuto consentire al Palermo di gestire il vantaggio e colpire in contropiede. Una delle migliori gare stagionali nonostante l’ultima deviazione sul quarto gol del Brescia.

Brunori 6 – Segna la sua dodicesima rete. Un rigore ben eseguito è tutta la sua partita. Per come si mette la gara rischia di perdere le staffe e Corini lo lascia fuori nella ripresa.

Ceccaroni 5 – Va in campo al posto di Marconi. E conferma di attraversare un momento poco felice. Basta rivedere con quale facilità Borrelli gli prende la palla sopra la testa in occasione del terzo gol del Brescia.

Mancuso 5,5 – Fa quello che è nelle sue corde. Ci prova e nel finale impegna Avella con una bella girata.

Ranocchia 5 – Non ha doti magiche e quando entra non cambia la partita. Forse lo sa pure lui, che si limita a timbrare il cartellino senza troppa convinzione.

Traorè 5 – Va in campo con la gara fortemente compromessa. Cede alla tentazione di fare il salvatore della patria e perde un paio di palloni. Per un giovane condizioni proibitive.

Vasic sv – Va a destra quando la gara ormai ha ben poco da dire.

Allenatore Corini 5 – Non sappiamo se la sua «rivoluzione» avrebbe avuto effetti positivi senza l’espulsione di Marconi. Sappiamo però che questo Palermo ha una fase difensiva imbarazzante. Col senno di poi possiamo dire che ha sbagliato tutto, ma è troppo facile. Però siamo convinti che Henderson sarebbe stato molto utile, considerato che il Palermo al momento dell’espulsione era in vantaggio e serviva un puntello a centrocampo.

Arbitro Rutella 5,5 – L’ennese non convince del tutto. Vede bene sul rigore di Di Mariano, male su quello su Borrelli, perché il fallo è fuori area. Ammonisce tanto, forse anche troppo. C’è un fallo di Paghera su Gomes in mezzo al campo che poteva essere anche da espulsione.