Corriere dello Sport: “Controrimonta di Maran. Il Palermo in dieci cede”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla sconfitta del Palermo contro il Brescia.

Un poker rocambolesco che vale per Maran un passo avanti verso i playoff. Il Brescia centra l’obiettivo con un avvio di gara fulmineo e una controrimonta da squadra cinica e matura. Il Palermo, dopo una sbandata iniziale, ha la forza e la lucidità di rimettersi in carreggiata e ribaltare la situazione, poi paga una troppo lunga inferiorità numerica e non riesce a evitare il secondo stop consecutivo.

Dopo nemmeno 30” i siciliani sono già costretti a rincorrere: al primo affondo Borrelli di tacco segna il gol del vantaggio. Passano poco più di due minuti e arriva subito l’occasione per il pari: Besaggio atterra Di Mariano in area e Brunori firma il pari dal dischetto. Il Palermo traccia la rimonta impostando la gara su ritmo, pochi tocchi e tanti passaggi. La strategia paga: dallo scambio stretto tra Henderson e Graves esce infatti l’assist per il gol del sorpasso di Di Francesco. Ecco però la svolta per il Brescia: Marconi arresta fallosamente la fuga di Borrelli, l’arbitro assegna il rigore ma il Var lo corregge. Non evita tuttavia il rosso diretto Marconi (il secondo in due partite giocate).

La gara inevitabilmente cambia volto e il Brescia concretizza il controsorpasso già prima del riposo: Paghera con un missile da fuori area acciuffa il pareggio poi è decisivo Jallow che prima serve l’assist per la rete del sorpasso di Borrello e poco dopo si ripete servendo a Bisoli il pallone che propizia l’autorete di Di Francesco. Corini nella ripresa cambia le coordinate puntando subito su Mancuso e Ranocchia per colpire il Brescia in contropiede. Il Brescia però è maturo e molto concentrato, tira fuori la testa solo se necessario e concede poche occasioni di distendersi ai siciliani. Il Palermo ci prova con orgoglio, soprattutto con Mancuso, ma senza fortuna. Il Brescia invece abbassa il ritmo e conserva il vantaggio fino alla fine.