L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul tragico momento del Trapani. «Sabato dopo che il Comitato ha chiuso la trattativa non me la sono sentita di rimanere – spiega Evacuo – anche se a Trapani mi sento a casa mia e ci sarei rimasto volentieri. Mi spiace aver dovuto fare questa scelta ma con questa proprietà non ci sarebbe stato calcio. Ho avuto questa

possibilità del Catanzaro, l’avevo tenuta in stand by pensando che la situazione si sistemasse, così non è stato. Vado via, ma non è un addio, ma

un arrivederci».

Ad Avellino, chi si occupa della vicenda FmService per conto dell’ex AD del Trapani Maurizio De Simone sta cercando di capire che fine ha fatto la tanto attesa decisione ex art 700, discussa a maggio dal Tribunale delle imprese di Roma «Oggi sapere quale sia stata la sentenza relativa sarebbe

importante perché, nel contratto di compravendita tra FmService e Alivision, l’inadempienza dei pagamenti da parte di quest’ultima rendeva nullo il contratto, praticamente ogni atto successivo è nullo» dice Adolfo

Terranova ex consigliere CdA del club.