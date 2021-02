L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Sicilia in zona arancione.

Tornano in aula gli alunni delle seconde e terze classi delle scuole medie mentre per le superiori bisognerà attendere una settimana in più. Riapriranno i negozi. Nulla cambierà per bar e ristoranti che resteranno aperti solo per l’asporto.





Chi farà ingresso in Sicilia sarà tenuto a registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it. Sono esentati solo i pendolari che nei giorni precedenti hanno lasciato l’Isola per un periodo inferiore a quattro giorni.