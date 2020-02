L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’esodo di tifosi rosanero pronto a popolare lo stadio “Liotta” di Licata. Ieri nel giro di un paio d’ore, sono stati venduti i circa 400 tagliandi che il Licata aveva messo a disposizione, annunciando la vendita di ulteriori 600 unità. Si attendono almeno mille tifosi del Palermo. Difficile che se ne possano aggiungere altri, perché anche i biglietti per i locali stanno andando a ruba. Una partita “vintage” che manca dal 1990. Quando non ci sono stati divieti, i palermitani non hanno mai fatto mancare il proprio appoggio alla squadra lontano dal «Barbera». Sarà così anche domenica, con quasi metà dei biglietti a disposizione già venduti. Gli ultimi tagliandi per il settore ospiti sono disponibili presso il bar Rosanero.