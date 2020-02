L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza la situazione in casa Licata in vista della sfida contro il Palermo. Cannavò ha ripreso a lavorare insieme ai compagni, seppur senza forzare. Lo staff sanitario sta lavorando sodo per cercare di recuperare lui e altri compagni. Fermo ai box il giovane Dama che non riuscirà a recuperare, mentre il portiere Ingrassia si sta allenando a parte per una botta rimediata alle costole. Certo il rientro del centrocampista Doda. «Domenica sarà una grande festa di sport considerati anche i rapporti tra le due tifoserie – fanno sapere dal club

gialloblù -cosa del resto già successa nella gara d’andata a Palermo».