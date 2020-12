L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Giuseppe Ingrassia, portiere del Monreale ed ex Palermo:

«Da quest’anno il calcio per me è passato in secondo piano perché ho iniziato a lavorare e quindi prima il dovere e poi il piacere. Praticamente lavoro tutto il giorno e solo dopo aver finito vado al campo. Ho deciso quest’anno di cambiare vita; avendo una famiglia prima o poi dovevo fare questo passo. Giocando sempre in queste categorie, a meno che non vai a guadagnare settanta-ottantamila euro all’anno, non ti puoi creare un futuro».





«Prima o poi devi aprire gli occhi, essere realista e prendere delle decisioni. Quest’anno ho avuto un’ottima occasione e l’ho presa al volo, anche perché con questa situazione del Covid, ci sono società calcistiche in difficoltà e avendo famiglia era un pensiero che già avevo da qualche anno. Non nascondo che questa scelta la rifarei altre cento volte, perché ho trovato un minimo di serenità lavorativa e sono contento».