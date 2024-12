Gds: “L’emergenza chiama il turn over. Le probabili formazioni di Cittadella-Palermo”

La terza partita in pochi giorni è sempre la più difficile, soprattutto sotto il profilo fisico. È il momento in cui molti allenatori ricorrono al turnover per dare respiro a chi ha speso di più nelle gare precedenti. Per Dionisi, però, questo problema si è parzialmente risolto da solo a causa delle numerose assenze.

Come riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo dovrà fare a meno di Di Francesco, Di Mariano e Diakité, tutti out per problemi fisici. Tre assenze pesanti che costringeranno Dionisi a mescolare le carte e trovare soluzioni alternative per affrontare un Cittadella in grande forma, reduce dalla vittoria di Bolzano contro il Südtirol.

Porta e difesa: poche novità

Tra i pali ci sarà ancora Desplanches, protagonista di un’ottima prova contro il Bari, con interventi decisivi che hanno consentito ai rosanero di mantenere la porta inviolata.

In difesa, i cambi dovrebbero essere limitati. Tuttavia, Nedelcearu si candida seriamente per una maglia da titolare. Baniya, Nikolaou e Ceccaroni hanno fatto bene contro i pugliesi, ma la stanchezza potrebbe spingere Dionisi a far riposare uno di loro. Il principale indiziato è Ceccaroni, uscito anzitempo per crampi nella gara di giovedì.

Centrocampo: rientra Pierozzi, dubbi sulla trequarti

A centrocampo, Pierozzi tornerà titolare sulla destra al posto dell’infortunato Diakité. L’ex Fiorentina è pienamente recuperato e offrirà copertura difensiva e spinta offensiva. A sinistra spazio a Lund, che sostituirà Di Francesco.

In mezzo al campo, Ranocchia e Segre dovrebbero essere confermati nonostante Gomes scalpiti per un posto. Tuttavia, dopo l’esperienza negativa di Carrara, Dionisi potrebbe preferire mantenere intatta la coppia che ha funzionato contro il Bari.

Il ballottaggio più acceso riguarda il ruolo del trequartista. Verre, titolare contro il Bari, è apparso leggermente fuori condizione e potrebbe lasciare spazio a Vasic, che nelle ultime uscite ha mostrato segnali positivi e maggiore brillantezza. La scelta definitiva sarà presa solo nelle ultime ore.

Attacco: fiducia a Le Douaron e Brunori

In avanti, è difficile fare a meno di Le Douaron. Il francese, autore di due gol consecutivi, è in fiducia e va sfruttato in questo momento positivo per capire se può diventare un punto fermo dell’attacco.

Al suo fianco, salvo sorprese, dovrebbe esserci ancora capitan Brunori. L’italo-brasiliano ha offerto una prova convincente contro il Bari e dovrebbe essere confermato, nonostante Henry sia pronto a insidiarlo per una maglia da titolare.

Con tre assenze pesanti e diverse scelte obbligate, Dionisi dovrà puntare su una formazione capace di reggere il confronto con un Cittadella in forma e deciso ad allungare la propria striscia positiva.