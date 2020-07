L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus. E’ allarme per un nuovo ceppo di virus in Veneto importato dall’estero. L’imprenditore vicentino, contagiato nei Balcani, è in gravi condizioni. Preoccupano i cluster in Emilia Romagna e Toscana. In quest’ultima Regione sono stati registrati tre gruppi familiari con malati di Covid: si tratta di 18 persone straniere.