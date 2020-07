L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Cristian La Grotteria, ex calciatore del Palermo: «Direi che il campionato che abbiamo vinto mi porta alla mente dei bei ricordi, ma è bello vedere che dopo il fallimento il Palermo sia sta in grado di tornare tra i professionisti dopo un solo anno.

Già questo è un grande passo. Poi il resto si vedrà, organizzandosi e ritrovando entusiasmo, come sempre c’è stato in piazze come Palermo. Sono convinto che lo rivedremo presto in altre categorie. La Serie C è un campionato difficilissimo, ma lo si è visto già in questi play-off. Penso a Bari, Ternana e Carpi che sono rimaste fuori e dovranno ripartire da questa categoria. Bisognerà vedere il budget che la società metterà a disposizione, la squadra che verrà costruita per questo campionato e da lì si capirà se il Palermo è pronto per centrare il doppio salto. Santana? Oltre ad essere una bravissima persona, Mario tiene tantissimo a Palermo. La sua carriera è partita da qui e anche se ha girato un po’ tra Italia ed estero, riportare il Palermo tra i professionisti era il suo obiettivo. Ce l’ha fatta e mi auguro che quest’anno possa giocare ancora per dimostrare tutto il suo valore. Soprattutto dopo il gol che ha fatto col Licata, quel pallonetto… mamma mia. Con un gol in C unico in rosa a segnare in tutte le categorie? Lui è fortunato che può raggiungere questo obiettivo, non sarebbe niente male entrare nella storia della società segnando in tutte le categorie. Se penso che io ho segnato solo in B e in C… avessi aspettato un anno, forse sarei riuscito a segnare anche in Serie A (ride, ndr)».