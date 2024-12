Gds: “La festa del torneo: «Città di Palermo»”

Il Torneo “Città di Palermo” si conferma un appuntamento irrinunciabile per il calcio giovanile siciliano, un evento capace di unire sport, divertimento e spirito di squadra. Giunto alla sua settima edizione, il torneo ha accolto 70 squadre provenienti da tutta la Sicilia, regalando tre giorni di grande entusiasmo e competizione. Come raccontato nel Giornale di Sicilia in edicola oggi, la manifestazione ha coinvolto cinque categorie, dagli Esordienti ai Primi Calci, con protagonisti i giovani talenti di Palermo, Trapani, Catania, Siracusa, Messina e altre province siciliane.

Le partite, disputate su campi di qualità come quelli del centro sportivo “Le Siepi”, hanno visto alternarsi emozioni e colpi di scena, con alcune società di prestigio come Palermo FC e Trapani FC a sottolineare l’importanza del torneo. Il Giornale di Sicilia di oggi mette in evidenza come l’organizzazione impeccabile e la partecipazione di tante realtà locali abbiano reso questo evento un’occasione unica per promuovere i sani valori dello sport.