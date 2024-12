Palermo Futsal Club, +3 esterno: sconfitto l’Oratorio San Vincenzo

Vittoria sofferta nell’importantissimo match esterno contro l’Oratorio San Vincenzo con il risultato di 4-6. Sfida pirotecnica con numerosi capovolgimenti di fronte per la gara valevole per il campionato di Serie C2. Ad andare in rete per la formazione rosanero: Fiorentino (tripletta), Pisani, Franco e La Fiura.

Primo tempo

I primi 30 minuti raccontano una sfida molto intensa che vede il risultato sbloccarsi dopo poco più di un minuto. Fiorentino inganna tutti con un passaggio velenoso che termina direttamente in rete. Palermo che continua ad attaccare e raddoppia sempre con lo stesso ex Mistral. I padroni di casa non ci stanno: capitan Russo suona la carica e pareggia i conti scodellando un pallone in mezzo per l’inserimento di Catanzaro. L’Oratorio San Vincenzo dapprima pareggia con Russo e poi si porta sopra nel risultato con Liga, abile a trafiggere Calì sul primo palo. Nel finale Russo si fa ipnotizzare da Calì dal tiro libero; passano alcuni minuti ed è La Fiura a timbrare il cartellino.

Secondo tempo

La seconda frazione sorride maggiormente ai biancazzurri. La Fiura e compagni sono in netta difficoltà con il portiere Calì, ma soprattutto Chinnici, a salvare il risultato. L’emozioni non mancano e si alzano i decibel quando negli ultimi 10 minuti Fiorentino scappa sul fondo, e con un pregevole pallonetto, batte in uscita Prestigiacomo. Il vantaggio rosanero dura però solamente una manciata di secondi: Cernigliaro si infila in mezzo a tre avversari, riuscendo a scaricare il pallone su Liga tutto solo. Al minuto 58, sul risultato di 4-4, l’episodio che cambia il match. Pisani alza la testa e con un bolide da fuori buca le mani al portiere, facendo esplodere la panchina capitanata da mister Gentile. Negli ultimi istanti di partita, c’è spazio anche per la rete di Franco che mette in ghiaccio i tre punti per il 4-6 finale.

Vittoria importantissima in trasferta per il Palermo Futsal Club contro un ottimo Oratorio San Vincenzo. La formazione biancazzurra, seppur molto giovane, ha messo in netta difficoltà i rosanero per più di 60 minuti. Palermo Futsal Club che vince l’importante scontro diretto approdando a quota 24 in classifica, riuscendo a mantenere la vetta con Pioppo e Città di Bisacquino. Prossimo appuntamento previsto per sabato 14 dicembre alle ore 15:15 contro il Futsal Emiri.