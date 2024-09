Gds: “Juve Stabia-Palermo. Solo 300 biglietti per i tifosi rosanero”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui biglietti per il settore ospiti del match tra Juve Stabia e Palermo.

Il Palermo si sta preparando intensamente per la sfida contro la Juve Stabia, con l’obiettivo di ottenere il suo secondo successo in campionato. La squadra ha lavorato sulla fase offensiva e sulle palle inattive durante l’allenamento a Torretta, mentre i tifosi rosanero potranno acquistare solo 300 biglietti per il settore ospiti dello stadio Menti, riservati ai residenti della provincia di Palermo. Il costo del biglietto è di 15 euro più 2 euro di prevendita.

Juve Stabia-Palermo: al via la vendita dei biglietti per il settore ospiti. Le info

La partita vedrà un’atmosfera carica di entusiasmo a Castellammare, con la Juve Stabia imbattuta e in testa alla classifica, pronta per il suo esordio stagionale in casa, previsto con il tutto esaurito. Tuttavia, il Palermo di Dionisi, determinato a recuperare i punti persi nelle gare precedenti, è intenzionato a spegnere la festa dei padroni di casa.