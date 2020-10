L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di un imprenditore che ha denunciato gli estorsori al Borgo Vecchio: «Quando mi hanno chiesto i soldi ho deciso di rifiutarmi per rispetto di tutta la mia vita»

mandato via. «Ma non è la stessa cosa. Io so solo che da 40 anni mi sveglio quando è ancora buio e lavoro tutto il giorno. Mi spacco la schiena

per mantenere la mia famiglia. Ho voluto che nessuno dei miei figli facesse questo mestiere e infatti uno fa il carabiniere e l’altra si occupa di computer – afferma -. Ho preferito che avessero una vita diversa da quella mia. Per questo quando quello si è presentato a chiedere il denaro, ho pensato subito che non si doveva permettere. Io mi ammazzo ogni giorno di fatica e quello

vuole i miei soldi senza muovere un dito. Mai. Non lo avrei mai consentito, per rispetto a tutta la mia vita».