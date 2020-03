L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul vaccino anti-Coronavirus. Via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) a uno studio su 330 pazienti del farmaco contro l’artrite reumatoide. La luce verde alla sperimentazione sugli animali del vaccino progettato dall’azienda italiana Takis è arrivata dal ministero della Salute. In aprile è atteso il test di un altro vaccino italiano, messo a punto dall’azienda italiana ReiThera, mentre la CureVac, attiva fra Germania e Stati Uniti, si prepara ad avviare in giugno i test pre-clinici. I test sugli animali sono fondamentali per portare il vaccino all’uso umano e quello della Takis è il primo progetto ad accedere a questa fase della sperimentazione in Europa, ha osservato l’amministratore delegato dell’azienda, Luigi Aurisicchio. L’avvio dei test è previsto in settimana e, «se i risultati saranno soddisfacenti, il vaccino potrebbe già essere testato sull’uomo nel prossimo autunno». Il vaccino è stato ottenuto a partire da un frammento del materiale genetico del virus e si basa sulla tecnologia chiamata elettroporazione, che consiste nell’iniezione nel muscolo seguita da un brevissimo impulso elettrico che facilita l’ingresso del vaccino nelle cellule e attiva il sistema immunitario. Il problema sono però i fondi e, «in mancanza di finanziamenti pubblici per la ricerca – ha detto Aurisicchio – abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding che ha lo scopo di raccogliere velocemente la somma necessaria per accedere alle fasi successive di sviluppo del vaccino».