L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del piano omogeneo per la Fase 2 per la ripartenza dell’Italia che avverrà il 4 maggio. Il premier Giuseppe Conte presenterà entro la fine di questa settimana il programma per la «fase 2» – si legge – che annuncia «molto complessa». A ore la task force guidata da Vittorio Colao e il comitato tecnico scientifico consegneranno al governo il risultato del loro lavoro, che sarà la base per ogni decisione. Si lavora a un piano sanitario su quattro assi: distanziamento sociale e mascherine; potenziamento di servizi di prevenzione e rsa; Covid Hospital; tamponi e test sierologici; teleassistenza e mappatura dei contagi con un’app che non sarà obbligatoria. Si dovrebbero ancora limitare gli spostamenti tra le Regioni ma i cittadini dovrebbero poter raggiungere le seconde case, i parchi e potranno andare a trovare i parenti, oltre a correre da soli lontani da casa.