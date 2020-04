L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle decisioni di Conte. «Non ci sono le condizioni per tornare alla normalità». Il premier, giunto a Milano, non lasciava Roma per visite ufficiali dal 27 febbraio. Lo fa in uno dei giorni più difficili dell’emergenza, per la tenuta del suo consenso: Milano, Bergamo, Brescia. Poi, in programma con tanti punti interrogativi, Codogno e Lodi. Il premier vuole mettere la faccia sul dramma lombardo garantendo la presenza del governo e ribadendo un messaggio che confligge, implicitamente, con quello di Fontana e di Luca Zaia.