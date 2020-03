L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. Nello Musumeci, intravede il picco di diffusione fra questo fine settimana e l’inizio della prossima. Il quadro attuale, per il governatore Musumeci, dimostra che «finora la Sicilia ha tenuto bene», ma «obiettivamente temiamo il peggio che, secondo gli esperti, potrebbe essere alla fine di questa settimana o all’inizio della prossima». Una previsione che si avvicina a quella del team multidisciplinare dell’università di Genova, composto anche da informatici, che ha messo a punto un modello numerico secondo il quale il picco dell’epidemia (in tutta Italia) si avrà tra il 23 e il 25 marzo. Tornando alla fotografia del presente, la Regione precisa che risultano ricoverati in 114 di cui 28 in terapia intensiva: 53 a Catania, 21 a Palermo, dieci a Messina, altrettanti a Siracusa, sette a trapani, sei a Enna, tre a Caltanissetta e due ad Agrigento così come a Ragusa, mentre 112 si trovano in isolamento domiciliare e otto sono guariti. Catania conta 108 pazienti, Palermo 40, Agrigento 22, Siracusa 21, Trapani 14, Messina 16, Enna otto, Caltanissetta quattro come Ragusa. Il governatore Musumeci rilancia l’appello a intensificare i controlli su chi arriva nell’Isola, sottolineando che all’imbarcadero di Villa San Giovanni «c’è solo una pattuglia della polizia» in servizio, «malgrado il provvedimento di divieto emanato dal ministro dei Trasporti su mia richiesta. Allo Stretto sono rimaste solo le poche guardie del Corpo forestale, di fronte a migliaia di mezzi in arrivo con persone di cui non conosciamo lo stato di salute». Ieri, secondo l’ambasciata italiana a La Valletta, la Regione non ha dato il permesso allo sbarco a Pozzallo di oltre 200 siciliani, per lo più lavoratori, provenienti da Malta. Sempre nella giornata di ieri, il volo Alitalia da Roma atterrato nel pomeriggio a Palermo trasportava (in overbooking) 180 passeggeri, mentre l’altro aereo, arrivato in mattinata, ne aveva a bordo 84.