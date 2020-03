L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’allarme Coronavirus a Catania. I tre tamponi a cui era stato sottoposto avevano dato esito negativo, ma la polmonite, il ricovero, lo scorso venerdì, in terapia intensiva al Policlinico di Catania e i contatti avuti nei giorni precedenti con i colleghi risultati infetti da Covid 19, avevano destato dubbi e perplessità ai medici che lo hanno in cura, tanto da predisporre ieri un quarto tampone,stavolta al livello bronchiale. Risultato: positivo. Il paziente è un 60enne, senza patologie pregresse, docente del dipartimento di Agraria dell’università etnea, come gli altri quattro professori catanesi contagiati dopo aver preso parte lo scorso 20 febbraio a un convegno a Udine. Ma come spiegare il ribaltamento della diagnosi? Evidentemente, suggerisce un infettivologo della rete ospedaliera etnea, «il virus si era spinto in profondità dalle vie aeree inferiori, e per questo motivo i primi tamponi faringei non lo hanno rivelato,ma il campionamento bronchiale sì». Il paziente sta rispondendo alle cure ed è in fase di miglioramento, mentre tutti gli altri suoi colleghi si trovano adesso in isolamento domiciliare volontario. Il professore diventa così il primo contagiato da Coronavirus in Sicilia ricoverato in terapia intensiva, e porta a quota 55 il numero dei casi conclamati nell’Isola,