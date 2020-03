L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’allarme Coronavirus a Sciacca. 10 tamponi positivi al Coronavirus. È questo quanto emerso nell’ambito dei 70 tamponi eseguiti al Giovanni Paolo II dopo che un medico dell’unità operativa di Medicina è risultata positiva e poi trasferita nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Le dieci persone, che graviterebbe tutte attorno al reparto di Medicina, che è in isolamento da quando è emerso il caso del medico, sarebbero pazienti, loro familiari e anche personale sanitario. Il sindaco, Francesca Valenti, nel messaggio alla città diramato ieri, ha sottolineato la delicatezza della situazione, ma anche esortato la gente a rispettare le regole perché soltanto in questa maniera si potranno ottenere i risultati sperati. «Le persone contagiate sono in isolamento – dice il sindaco – e quindi dal punto di vista sanitario mi rassicurano sul fatto che fatto che i soggetti sono stati messi adeguatamente in quarantena. La cosa che tutti dobbiamo considerare è il buon senso: evitare i luoghi affollati e rimanere a casa. A tutti coloro che stanno arrivando dalle regioni del nord dico di rimanere a casa in isolamento. Tutti atteniamoci alle disposizioni, manteniamo la distanza consigliata di appena un metro».