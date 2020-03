L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sugli abusi ai danni delle donne relegate in casa a cause delle misure contro il Coronavirus. I Centri antiviolenza del Sud hanno potenziato le loro attività di ascolto e intervento e lanciano un messaggio di incoraggiamento e di aiuto concreto a chi è in difficoltà:#NonTiLasciamoSola. L’iniziativa, spiega una nota, è promossa dalla Fondazione Con il Sud insieme ai nove progetti contro la violenza di genere sostenuti dal 2017 con il «Bando Donne», rivolto alle organizzazioni del Terzo Settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’uscita per fare la spesa, per andare in farmacia o per buttare la spazzatura può rappresentare l’occasione giusta per chiedere aiuto. C’è anche la possibilità di inviare un semplice sms o messaggio in chat. Oltre al numero nazionale gratuito 1522 sempre attivo, è possibile chiamare direttamente le associazioni e i centri anti violenza del proprio territorio, raggiungibili anche via sms o whatsapp. Tutti i contatti sono disponibili sul sito www.fondazioneconilsud.it. «Siamo di fronte a una silenziosa emergenza nell’emergenza – afferma il presidente della Fondazione Con il Sud, Carlo Borgomeo – alcuni operatori ci hanno segnalato dei dati allarmanti anche per il Sud, in alcuni casi con un considerevole calo delle richieste di aiuto».