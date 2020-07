L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione Coronavirus che un Sicilia preoccupa nuovamente. Cresce il numero giornaliero dei contagi da Coronavirus in Sicilia, sale l’allarme epidemiologico, soprattutto nell’area etnea. Nelle ultime 24 ore sono 14 le infezioni accertate nell’Isola su poco più di 1500 tamponi effettuati, una in più rispetto a quanto indicato dal ministero della Salute sabato scorso, per un bilancio di 47 casi nel giro di una settimana.