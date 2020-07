L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, parla della situazione Coronavirus. A impensierire sono anche le movide e i casi che arrivano dall’estero, al punto che l’assessore del Lazio, Alessio d’Amato, avvisa che se non verranno indossate le mascherine si può ipotizzare una nuova «stretta». Diciassette sono i nuovi malati nel Lazio, 10 di importazione: 6 casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso dall’Iraq, due dal Pakistan e uno dall’India. «Rivolgo un appello all’utilizzo della mascherina o si dovrà richiudere. Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui – ha detto ieri l’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato – dobbiamo usare la mascherina o rischiamo nuovi casi come in Catalogna».

A Roma, l’altra notte sono stati messi i sigilli alle principali piazze della movida nelle zone di Trastevere, San Lorenzo e rione Monti per contrastare assembramenti e comportamenti scorretti che impedivano di fatto l’osservanza delle disposizioni previste per la limitazione del contagio.