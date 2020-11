L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla maxi manovra da 38 miliardi.

Il Governo dà finalmente il via libera alla legge di Bilancio, ma già pensa al nuovo scostamento che potrebbe aggirarsi sui 20 miliardi e che servirà per affiancare alle misure pensate per il 2021 un ulteriore decreto anti-crisi.





Sgravi al 100% per le assunzioni Under 35 (di 4 anni al ud) e per le donne disoccupate in tutta Italia.