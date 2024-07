Gds: “Il Trapani si muove, Kanoute a un passo. Il primo colpo può essere l’ex rosanero”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Trapani.

La campagna acquisti del Trapani potrebbe iniziare col botto con l’arrivo di Mamadou Kanoute, attaccante italo-senegalese classe 1993. Kanoute, che ha segnato 13 gol e fornito 3 assist in 37 partite nella scorsa stagione con il Taranto, sembra essere il primo acquisto ufficiale per la squadra granata neopromossa in Serie C. Il Trapani ha raggiunto un accordo di massima con il giocatore, pronto a firmare un contratto biennale. Kanoute, nato a Dakar, potrebbe esercitare la clausola rescissoria per uscire dal contratto con il Taranto.

Nel corso della sua carriera, Kanoute ha giocato anche con il Palermo nella stagione 2020/21, oltre che con Catanzaro, Pro Vercelli, Benevento, Juve Stabia e Valle D’Aosta, totalizzando 297 presenze in Serie C con 48 gol, 8 in Serie B e 2 in Serie A. Questo acquisto sottolinea le ambizioni del Trapani, annunciate dal presidente Valerio Antonini, che punta al doppio salto dalla Serie D alla Serie B. Antonini ha dichiarato: «Ci riusciremo anche noi, anche se non sarà facile perché affronteremo squadre di alto livello, ma farò tutto quello che serve per vincere».

Per raggiungere subito le prime posizioni, la squadra necessita di una rivoluzione parziale. Inizialmente si pensava di ripartire dalla base della squadra che ha dominato la Serie D, ma ora la società sembra orientata a stravolgere la rosa. «Della squadra della passata stagione ne rimarranno pochissimi – rivela Antonini – qualcuno mi ha deluso». L’amarezza del presidente è nata dalla sconfitta subita dal Campobasso nella finale della poule scudetto.

Tra i pochi giocatori confermati potrebbe esserci il capitano Sabatino, che potrebbe tornare al ruolo di difensore laterale come nella stagione 2011/12. La società ha fissato per domenica 14 a Cascia l’inizio della prima fase del ritiro estivo, che proseguirà in Sicilia a Troina a fine mese. Il 18 luglio è prevista un’amichevole con la Lazio ad Auronzo di Cadore, e l’allenatore Torrisi spera di avere l’80% della rosa disponibile per quella data. Si prevede un tour de force per completare almeno 15 nuovi tesseramenti, tra cui l’esperto portiere Seculin, che ha giocato 17 partite in Serie B la scorsa stagione con il Modena, il difensore centrale Benassai dalla Lucchese, e il centravanti Udoh dal Gubbio, autore di 11 gol lo scorso anno.

Le trattative per l’attaccante Manconi, che sembra destinato al Benevento, e per il centrocampista argentino Capomaggio, che potrebbe finire ad Avellino, appaiono più difficili. Tra le conferme, oltre a Sabatino, i più quotati a rimanere in granata sono il portiere Ujkaj, l’attaccante Balla e i giovani difensori Pino e Bolcano. Da oggi si attendono ulteriori sviluppi.