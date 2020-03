L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul possibile festeggiamento a stelle e strisce in caso di promozione del Palermo in Serie C. Il vicepresidente rosanero Di Piazza vorrebbe portare tutta la squadra al Mitchel Field per un incontro-evento con i New York Cosmos. Una cosa del genere non accade ai rosanero da oltre quarant’anni, se si eccettua un invito ai due giocatori Gasbarroni e Accardi, ospitati dall’Associazione culturale italiana di New York nel 2004 dopo la promozione in Serie A. Li volle proprio Tony Di Piazza che della ACINY è chairman. Pianificatore all’americana, il vicepresidente del Palermo ha cambiato le sue abitudini da quando ha investito nell’avventura rosanero. Sveglia alle quattro del mattino nella sua sontuosa villa di Howard Beach nel Queens degli italo-americani che hanno fatto fortuna e vogliono abitare dove sono cresciuti.