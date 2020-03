L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vita di Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo. La sua casa ha il colonnato sul prospetto, la porta centrale, un grande cortile e giardino e uno spazio per parcheggiare una Bentley blu con targa personalizzata che cita l’Italia campione del mondo. «Concentro le attività nelle prime ore del mattino così posso parlare con l’Italia e poi dedicarmi agli altri affari», racconta Di Piazza. Il resto conta molto d’altronde ed è il tesoro costruito dagli anni Ottanta in poi con un’impresa di real estate, in inglese si definisce così il settore immobiliare. Investimenti riusciti in Queens e a Brooklyn e un gioiello di famiglia, l’Hotel Belleza a Miami Beach. Fortuna di un siciliano nativo di San Giuseppe Jato, cresciuto in Svizzera e diventato adulto negli States. Accanto a lui da quasi quarantacinque anni la moglie Nella, pugliese di Bari (stessa città da cui proviene l’amico Paparesta) padrona di casa hundred per cent (100%). «Abbiamo cominciato con poco, Tony aveva un gruppo musicale e altri due o tre lavori – così piace ricordare a Nella – avevamo anche aperto un negozio in cui vendevamo bomboniere e lo gestivo personalmente mentre mio marito si divideva fra le sue altre attività».