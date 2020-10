L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul grido di allarme di Nello Musumeci, governatore della Sicilia.

«Anche in Sicilia dobbiamo prepararci al peggio. Servono sempre più posti letto per i positivi bisognosi di cure e sempre più posti di terapia intensiva per chi è in grave difficoltà. Assieme ai posti letto –ha proseguito il governatore servono i sanitari specialisti: dobbiamo far bastare quelli di cui già disponiamo (che ringrazio di cuore, assieme agli operatori), perché ovunque, in Italia, c’è paurosa carenza di queste figure professionali. Ogni ospedale deve, dunque, cedere qualcosa per dare precedenza assoluta ai malati di Covid».





Razza spera che da Roma arrivi un via libera per reclutare nuovi medici per gli ospedali.