L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Sandro Morgana, presidente della Lnd Sicilia:

«Il Coni si è impegnato a rilasciarci l’attestazione di interesse nazionale per queste categorie. Riprenderemo subito con gli allenamenti con lo stesso protocollo che si applica in Serie D. Aspetteremo il nuovo dpcm, speriamo che ci possa dare una mano – prosegue Morgana – Altrimenti dal 7 marzo riprenderemo con le nostre attività».





«Qualcuno ha scritto che la Sicilia non fosse d’accordo alla ripresa delle attività – racconta – Non solo ho votato a favore della ripresa, ma in consiglio direttivo ho fatto un forte intervento ribadendo il mio punto di vista. Sono qui per far giocare a calcio, non per ritardare la ripresa. Siamo convinti che a marzo potremmo far ripartire tutto».