L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Sul fronte offensivo aggiunti tre nomi al listone: Brighenti del Monza, Caturano della Virtus Entella e Corazza della Reggina, seppur defilato. Per i primi due ci sono stati interessamenti concreti e la concorrenza non manca, per il terzo non si registrano contatti, pur essendo un profilo che rientra nell’identikit rosanero. In questo caso bisognerà affrontare la concorrenza di Modena e Ternana. Per Brighenti è sfida col Como. Il casting è solo all’inizio.