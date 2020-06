L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle richieste del Marsala alla LND e alla FIGC. Il club marsalese ha aderito al gruppo “Serie D, salviamoci” e ha prospettato la soluzione di bloccare le retrocessioni, proponendo un aumento di squadre in D che verrebbe riequilibrato con più retrocessioni al termine della prossima stagione .«Fermare la Serie D e non farla ricominciare – afferma Tommaso Picciotto, legale del Marsala – è stato un atto responsabile; ma falsare il campionato è da irresponsabili visto che, tra l’altro, si finirebbe per danneggiare tanti giocatori costretti a scendere di categoria senza aver perso il campionato, con pesanti ripercussioni sul proprio curriculum».