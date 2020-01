L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle condizioni del manto erboso del “Barbera”. Ieri, ha colpito tutti i presenti sugli spalti, anche perché due settimane prima, in occasione di Palermo-Marsala, la situazione non era neanche lontanamente paragonabile a quella attuale. Chiazze di erba mancante praticamente su tutto il rettangolo di gioco, ancor più accentuata nella metà che sta al di sotto della gradinata. Non il prato a cui sono abituati gli spettatori palermitani, che anche in Serie D hanno ammirato finora un campo che poco ha a che vedere con il resto della categoria. Eppure, quello su cui si è disputata la sfida di ieri, in quanto a qualità ha drasticamente abbassato la propria asticella. A due mesi dalla gara della nazionale, il prato dello stadio di viale del Fante sembra essere tornato alla condizioni di quest’estate, con parecchie zolle ingiallite, sparse per l’intero perimetro del campo. Ventiquattr’ore prima di giocare contro il Roccella, i rosa hanno preso parte ad una rifinitura che però ha comunque messo a dura prova la resistenza del manto erboso, utilizzato nel giro di due giorni per una seduta di allenamento e per una partita di campionato. Chiaramente, anche questo ha influito nel peggiorare le condizioni del prato del «Barbera», visto anche il pochissimo tempo a disposizione per risistemare l’intero tappeto.