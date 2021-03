Gds: "Il giallo della bagherese svanita nel nulla. Giusy, scomparsa da 4 anni. Il fratello «Vogliamo la verità»"

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vicenda di Giusy Ventimiglia, scomparsa nel nulla da oltre 4 anni a Bagheria.

«In questo ultimo anno di indagini – dice il fratello Salvo – abbiamo capito che non hanno capito nulla. La denuncia di scomparsa è stata redatta in maniera errata e superficiale. Attualmente non c’è nessuna novità. Ti scrivo questa lettera pubblica – si rivolge alla sorella – per dirti che sono molto arrabbiato con te. Abbiamo vissuto insieme nella stessa casa per 31 anni, non abbiamo mai litigato, ci siamo sempre aiutati a vicenda, ci confidavamo sempre tutto, sono arrabbiato con te perché non ti sei confidata con me! Perché non mi hai chiesto aiuto? Perché ti sei lasciata trascinare in un brutto giro, da gente senza scrupoli che si è approfittata di te? Ti hanno manipolata. Ingannata e sicuramente anche fatto del male».

“A Bagheria circola la voce che frequentasse diversi anziani o uomini sposati e che spesso venisse prelevate da un certo Giuseppe nella stessa strada di campagna in cui è stata avvistata per l’ultima volte. Si dice anche che si prostituisse” scrive il quotidiano.