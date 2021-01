L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul futuro del Palermo.

Al momento il 40% delle quote di Di Piazza è formalmente in vendita, ma se non si dovesse trovare un acquirente allo scadere del periodo previsto per la liquidazione, sarà necessario stabilire un valore delle quote per procedere al rimborso.





«Nella determinazione del valore della quota – si legge nello statuto di Hera Hora – si dovrà tener conto del patrimonio netto della società e del suo fatturato annuo». Nel caso del recesso di Di Piazza, il valore che va assegnato alle sue quote è riferito «alla data in cui viene comunicata la volontà di recedere», dunque allo scorso 11 dicembre.