L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul futuro del Palermo.

E’ in mano ad un advisor: PricewaterhouseCoopers ha ricevuto l’incarico di trovare un investitore disposto a rilevare il 40% delle quote di Hera Hora, per le quali Di Piazza ha esercitato il recesso.





Verrà effettuata una valutazione del Palermo in ottica presente e non solo. Il documento potrebbe rappresentare una base anche per il futuro del club.