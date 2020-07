L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. Venti nuovi casi in Sicilia negli ultimi tre giorni: è la seconda regione con un trend di crescita dei contagi. Il dato che preoccupa è l’aumento dell’indice Rt che misura il tasso di contagiosità, che ha toccato lo 0.88. Attualmente risultato contagiata 170 persone sull’isola, di cui undici in ospedale con sintomi ma non in rianimazione e 157 in quarantena nella propria abitazione. Intanto preoccupa l’allarme Romania, con diverse persone tornate in Italia che hanno manifestato sintomi riconducibili al Covid-19. Disposta la quarantena per chi arriva da questo Paese e dalla Bulgaria.