L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si è soffermata sulla “rivincita” da parte del centrocampista del Palermo Langella. Con l’attacco rosanero in crisi, ci pensa il centrocampo ad aiutare in fase realizzativa. Infatti, il giovane si è sbloccato contro il Marsala si è ripetuto anche in casa del San Tommaso. Un rendimento ben al di sopra della media, dopo un girone d’andata non proprio esaltante. L’ex centrocampista del Bari è ora ad una sola marcatura dal suo record personale (tre gol lo scorso anno con i pugliesi), ma soprattutto è andato a segno in due partite consecutive per la prima volta in carriera. Le due reti portano Langella ad un solo gol di distanza dal secondo posto in classifica cannonieri, quello occupato per il momento da Santana, Felici e da un altro mediano, Kraja. Oltre a loro due e a Mauri, il centrocampo ha portato al Palermo le reti di Ambro (nella gara d’andata col Roccella), Martin e Martinelli (entrambi nella goleada al Corigliano). Numeri di un reparto che, nel bel mezzo dell’emergenza, rimane l’unico in grado di fornire diverse alternative anche a partita in corso, sia tra gli over che tra gli under. Langella, grazie alle sue prestazioni condite dai gol, intende mettere in difficoltà il mister in riferimento alle decisioni degli undici titolari domenica dopo domenica. Non è un caso che, in vista della prossima partita, il tecnico stia pensando di «imbottire» ulteriormente il centrocampo. Aspettando magari qualche altro gol decisivo.