L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle ambizioni del Catania.

Gli etnei vogliono ricominciare la rincorsa verso il secondo posto contro una diretta avversaria come il Bari. Previste diverse staffette per non appesantire il minutaggio di alcuni calciatori.





«Ci aspettiamo una partita difficile, ma stiamo bene, abbiamo una grande voglia di riscatto dopo un risultato che ci ha penalizzato troppo a Terni. Abbiamo commesso degli errori e dobbiamo evitarli in futuro. Il Bari –avverte Peppe Raffaele – è carico, adesso ha un allenatore con

esperienza internazionale e sicuramente hanno superato una fase non positiva che li ha allontanati dal primo posto. Noi dovremo fare una

grande prestazione ed essere cinici».